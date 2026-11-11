ब्राजील ने मेटा पर लगाया 13 लाख डॉलर का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

कोर्ट ने साफ कहा कि मेटा ने उनके निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया और यह भी ठीक से नहीं समझाया कि आखिर हुआ क्या था।

मेटा ने भले ही यह कहा कि उसका इरादा किसी भी तरह की दखलंदाजी करने का नहीं था, लेकिन उसने इस बात को माना कि राष्ट्रपति लूला के कुछ विज्ञापन तकनीकी गड़बड़ी के कारण ब्लॉक हो गए थे, न कि जानबूझकर।