ब्राजील ने WTO में दी अमेरिका की ओर से लगाए शुल्कों को चुनौती
ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। यह डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए लगाए गए उन शुल्कों के बारे में है, जिनमें कुछ ब्राजीलियाई सामानों पर 25 फीसदी का टैक्स और 12.5 फीसदी तक के अतिरिक्त शुल्क शामिल थे।
ब्राजील का कहना है कि ये शुल्क अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ हैं और इन्हें गलत बताया है।
ब्राजील बातचीज के जरिए सुलझाना चाहता है विवाद
ब्राजील चाहता है कि मामला व्यापार युद्ध में बदलने के बजाय, आधिकारिक बातचीत के जरिए सुलझ जाए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस तरह के व्यापार विवाद पहले भी कई बार अमेरिका के साथ सामने आ चुके हैं। अब दोनों देशों को इस पर बातचीत करके कोई रास्ता निकालने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।
अगर, इस तय समय में दोनों देश किसी बात पर सहमत नहीं हो पाते तो फिर WTO का एक पैनल इस विवाद को सुलझाने के लिए दखल देगा।
इस मामले का जो भी फैसला आएगा, उससे अमेरिका को अपनी व्यापार नीतियां बदलनी पड़ सकती हैं। साथ ही, यह भी तय हो सकता है कि भविष्य में दुनियाभर के व्यापारिक विवादों को कैसे संभाला जाएगा।