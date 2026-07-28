ब्राजील ने WTO में दी अमेरिका की ओर से लगाए शुल्कों को चुनौती

ब्राजील चाहता है कि मामला व्यापार युद्ध में बदलने के बजाय, आधिकारिक बातचीत के जरिए सुलझ जाए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस तरह के व्यापार विवाद पहले भी कई बार अमेरिका के साथ सामने आ चुके हैं। अब दोनों देशों को इस पर बातचीत करके कोई रास्ता निकालने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।

अगर, इस तय समय में दोनों देश किसी बात पर सहमत नहीं हो पाते तो फिर WTO का एक पैनल इस विवाद को सुलझाने के लिए दखल देगा।

इस मामले का जो भी फैसला आएगा, उससे अमेरिका को अपनी व्यापार नीतियां बदलनी पड़ सकती हैं। साथ ही, यह भी तय हो सकता है कि भविष्य में दुनियाभर के व्यापारिक विवादों को कैसे संभाला जाएगा।