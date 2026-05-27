चौथी तिमाही के नतीजों के बाद ब्रेनबीज सॉल्यूशंस के शेयर 7 फीसदी गिरे बिज़नेस May 27, 2026

फर्स्टक्राय की पैरेंट कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस के शेयर चौथी तिमाही के नतीजे सामने आने के बाद 7 फीसदी नीचे गिरकर 222 रुपये पर आ गए हैं।

यह कंपनी के इश्यू प्राइस (465 रुपये) से 50 फीसदी से भी नीचे है और इस साल भी इनमें 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा चुकी है।

हालांकि, इन नतीजों के दौरान कंपनी का राजस्व 12 फीसदी बढ़कर 2,162 करोड़ रुपये हुआ, लेकिन घाटा 48.2 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।