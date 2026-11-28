इस प्रोजेक्ट का मकसद BPCL की रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही यह भारत की आयातित पॉलीमर पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा और देश में केमिकल की बढ़ती मांग को भी पूरा करेगा।

BPCL इस प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी और कर्ज दोनों तरीकों से पैसा जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के बोर्ड ने अपनी सहायक कंपनी के लिए 44,330 करोड़ रुपये तक की फंडिंग को पहले ही मंजूरी दे दी है।

सरकार, कानून और नियमक से जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद इस प्लांट में जुलाई, 2032 तक काम शुरू होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट केमिकल और पॉलीमर से जुड़े दूसरे उद्योगों को भी मदद पहुंचाएगा।