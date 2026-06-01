RBI के ब्याज दर को लेकर बड़े फैसले से पहले बॉन्ड बाजार में स्थिरता

RBI की ब्याज दर बढ़ोतरी पर अलग-अलग राय

अधिकतर अर्थशास्त्री मानते हैं कि RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन कुछ का अनुमान है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कमजोर होते रुपये के चलते इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।

फरवरी से लेकर अब तक मध्य पूर्व में आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के कारण ब्रेंट क्रूड के दाम 30 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे महंगाई का खतरा बढ़ गया है और इसी वजह से RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी बन सकता है।