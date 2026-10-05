बैंक ऑफ जापान ने AI का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर दी चेतावनी

जापान की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से आ रहे बड़े बदलावों पर बैंक ऑफ जापान (BOJ) खास तौर पर नजर रख रहा है। डिप्टी गवर्नर शिंची उएचिदा का कहना है कि हालिया AI की वजह से मांग काफी बढ़ी है और संपत्ति के दाम भी ऊपर गए हैं। उन्होंने इसे मांग का एक बड़ा सकारात्मक झटका बताया, जिससे अर्थव्यवस्था और कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी दी कि अगर, मुनाफे को लेकर ये बड़ी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो बाजारों को भारी झटका लग सकता है।