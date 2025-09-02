बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग को SEBI से मिली IPO लॉन्च करने की मंजूरी
क्या है खबर?
इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंगलवार (2 सितंबर) को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की मंजूरी दे दी। कंपनी ने अप्रैल में गोपनीय रूप से सेबी के पास आवेदन दाखिल किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, वारबर्ग पिंकस समर्थित बोट करीब 13,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन का लक्ष्य रख रही है। यह कंपनी का सार्वजनिक बाजार में उतरने का दूसरा प्रयास है।
प्रयास
पहले भी कर चुकी है प्रयास
जनवरी, 2022 में बोट ने 2,000 करोड़ रुपये के IPO के लिए मसौदा पत्र दाखिल किया था। उस प्रस्ताव में 900 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर और 1,100 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल शामिल थे। कंपनी की स्थापना 2013 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने की थी। आज बोट का पोर्टफोलियो ऑडियो गियर, स्मार्टवॉच, व्यक्तिगत सौंदर्य उत्पादों और मोबाइल एक्सेसरीज जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
अन्य
अन्य कंपनियों को भी मिली हरी झंडी
बोट के अलावा, अर्बन कंपनी सहित 12 अन्य कंपनियों को भी SEBI ने IPO लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इन कंपनियों में जुनिपर ग्रीन एनर्जी, ऑलकेम लाइफसाइंस, ओमनीटेक इंजीनियरिंग, रवि इंफ्राबिल्ड प्रोजेक्ट्स, मौरी टेक और कोरोना रेमेडीज शामिल हैं। इन सभी ने मार्च और जून के बीच SEBI में दस्तावेज दाखिल किए थे। SEBI से टिप्पणियां प्राप्त करने का मतलब है कि कंपनियां अब सार्वजनिक निर्गम शुरू कर सकती हैं।