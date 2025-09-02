बोट को SEBI से मिली IPO लॉन्च करने की मंजूरी

बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग को SEBI से मिली IPO लॉन्च करने की मंजूरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:49 pm Sep 02, 202502:49 pm

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंगलवार (2 सितंबर) को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की मंजूरी दे दी। कंपनी ने अप्रैल में गोपनीय रूप से सेबी के पास आवेदन दाखिल किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, वारबर्ग पिंकस समर्थित बोट करीब 13,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन का लक्ष्य रख रही है। यह कंपनी का सार्वजनिक बाजार में उतरने का दूसरा प्रयास है।