कौन हैं नेस्ले के पूर्व CEO लॉरेंट फ्रीक्स, जिन्होंने प्रेम में गंवाई अपनी नौकरी?

नेस्ले ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लॉरेंट फ्रीक्स को पद से हटा दिया है। यह कदम उस जांच के बाद उठाया गया, जिसमें पता चला कि उन्होंने अपने एक सहकर्मी के साथ अघोषित प्रेम संबंध बनाए रखे थे। कंपनी ने इसे व्यावसायिक आचार संहिता का उल्लंघन माना है। फ्रीक्स ने सितंबर, 2024 में CEO का पद संभाला था और 1 साल के भीतर ही उन्हें बाहर कर दिया गया है।

परिचय पेरिस में जन्म और शिक्षा लॉरेंट फ्रीक्स का जन्म पेरिस में हुआ था। उन्होंने फ्रांस के लिली स्थित इकोले डे हाउतेस एट्यूड्स कमर्शियलेस डू नॉर्ड से पढ़ाई की, जहां उन्होंने मार्केटिंग में विशेषज्ञता हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना करियर नेस्ले के साथ शुरू किया। पढाई के दौरान ही वह अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय और मार्केटिंग के प्रति गहरी रुचि रखते थे, जिसने आगे चलकर उन्हें कंपनी में तेजी से बढ़ने का अवसर दिया।

करियर लंबा करियर और वैश्विक अनुभव फ्रीक्स ने 1986 में नेस्ले फ्रांस में ज्वाइन किया। उन्होंने मार्केटिंग और बिक्री विभाग में अहम भूमिकाएं निभाईं और बाद में कई देशों में जिम्मेदारियां संभालीं। वर्ष 2003 में वे हंगरी में नेस्ले के CEO बने और 2007 में इबेरियन क्षेत्र के प्रमुख बने। 2022 में कंपनी की भौगोलिक संरचना बदलने के बाद उन्हें लैटिन अमेरिका का CEO बनाया गया। 2024 में वह वैश्विक CEO बने, लेकिन अब बर्खास्तगी के बाद उन्हें कोई एग्जिट पैकेज नहीं मिलेगा।