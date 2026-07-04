रिकॉर्ड सदस्यता के बावजूद BMA करेगी 200 कर्मचारियों की छंटनी

GMB यूनियन ने लगाया HR नियमों के उल्लंघन का आरोप

नौकरियां घटाने का यह कदम कनिष्ठ चिकित्सकों की लंबी हड़ताल के बाद वेतन वृद्धि मिलने के ठीक बाद उठाया गया है।

स्टाफ के कई सदस्यों को यह फैसला बेहद नागवार गुजरा है। उनका मानना है कि यह अन्याय है। GMB यूनियन ने आरोप लगाया है कि इस पूरी प्रक्रिया में HR नियमों का उल्लंघन किया गया है और कर्मचारियों की चिंताओं को अनसुना कर दिया गया है।

खास बात यह भी है कि 91 प्रतिशत कर्मचारियों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है।

BMA ने सफाई दी है कि ज्यादातर छंटनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने वालों की होगी, लेकिन इसके बावजूद तनाव का माहौल बना हुआ है।