ब्लैकस्टोन ने एशियाई प्राइवेट इक्विटी फंड के लिए करीब 1,200 अरब रुपये जुटाए
ब्लैकरॉक ने अपने ताजा एशिया-केंद्रित प्राइवेट इक्विटी फंड के लिए 13.1 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) जुटाए हैं। यह राशि उनके 10 अरब डॉलर (करीब 930 अरब रुपये) के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है और 2021 में जुटाए गए उनके एशिया फंड से दोगुने से भी अधिक है।
सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इसके लिए अपने किसी भी ग्लोबल बायआउट फंड से पैसा नहीं निकाला। इससे साफ पता चलता है कि इस समय निवेशकों की एशिया में कितनी ज्यादा दिलचस्पी है।
फंड में जुड़े 173 नए निवेशक
इस फंड में 173 नए निवेशक जुड़ गए हैं, जिससे निवेशकों की कुल संख्या 260 हो गई है। उत्तर अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप से बड़ा निवेश आया है।
ब्लैकरॉक की योजना इस क्षेत्र में टेक, हेल्थकेयर, फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर भारत और जापान में निवेश करने की है।
उनके पिछले निवेश भी काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। हाल ही में एस्टर DM हेल्थकेयर (भारत) से उन्हें लगाई गई पूंजी का करीब 4 गुना मुनाफा मिला, जबकि सोनी पेमेंट सर्विसेज (जापान) से करीब 2.5 गुना रिटर्न हासिल हुआ।