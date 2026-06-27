ब्लैक रॉक के आईबिट को बड़ा झटका, करीब 8,000 अरब रुपये की निकासी

औसत ETF निवेशकों को 40 फीसदी का घाटा

ग्लासनोड के विश्लेषकों ने इसे ETF के लॉन्च होने के बाद से पूंजी की निकासी का सबसे लंबा दौर बताया है। पिछले साल अक्टूबर में 4,000 अरब डॉलर (करीब 3.7 लाख अरब रुपये) से 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.8 लाख अरब रुपये) तक की भारी गिरावट के बाद से पूरा क्रिप्टो बाजार अभी तक उबरने के लिए जूझ रहा है।

माइकल सेलर की स्ट्रेटेजी ने जब अपने 32 बिटकॉइन बेचे तो इस गिरावट ने और जोर पकड़ लिया था। एक तरफ, जहां औसत ETF निवेशक को 40 फीसदी का नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर, कई निवेशक अभी भी क्रिप्टो की लंबी अवधि की क्षमता पर भरोसा बनाए हुए हैं।