ब्लैकक्रॉक ने AI की मांग के चलते उभरते बाजारों की रेटिंग बढ़ाई

विश्लेषकों का मानना है कि उभरते बाजार अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। सर्वसम्मत अनुमानों के मुताबिक, MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स का मुनाफा अगले 12 महीनों में 34 फीसदी से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जबकि MSCI अमेरिकी इंडेक्स के लिए यह करीब 20 फीसदी रहने का अनुमान है।

इसके अलावा, इस समय ये बाजार काफी सस्ते भी हैं, जो अमेरिकी शेयरों के मुकाबले आधी कीमत पर कारोबार कर रहे हैं।

कुछ जोखिमों जैसे ज्यादा कर्ज की लागत और वैश्विक तनाव के बावजूद ब्लैकक्रॉक का मानना है कि डॉलर के कमजोर होने जैसे कारक उभरती अर्थव्यवस्थाओं को और रफ्तार दे सकते हैं।