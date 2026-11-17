अगले साल के लिए काली मिर्च का उत्पादन घटकर करीब 80,000 टन रह गया है, जबकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है।

सर्दियों के चलते मसाला बनाने वाली कंपनियों से काली मिर्च की मांग बढ़ गई है और घरेलू बाजार में इसकी कमी के कारण श्रीलंका से आयात भी ज्यादा होने लगा है।

सबरीमाला तीर्थयात्रा का मौसम शुरू होने से भी इसकी खरीद-बिक्री में काफी तेजी आई है, जिससे पहले से ही सीमित आपूर्ति पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।