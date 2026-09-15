अमेरिकी क्रिप्टो बिल पर अनिश्चितता के बीच शेयरों में उछाल, बिटकॉइन की तेजी थमी

बिटकॉइन की हालिया तेजी पर ब्रेक लग गया है। ऐसा अमेरिकी में क्लैरिटी एक्ट के पास होने की उम्मीदें कम होने के बाद हुआ है। इस साल इस बिल के पास होने की संभावना 30 से घटकर महज 18 फीसदी रह गई है। यह क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा एक अहम नियामक बिल है।

मंगलवार (15 सितंबर) सुबह सिंगापुर में बिटकॉइन का दाम 79,586 डॉलर (करीब 75.5 लाख रुपये) से खिसककर 78,000 डॉलर (करीब 74 लाख रुपये) से भी नीचे आ गया।

सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान ने इसे रोक रखा है, वहीं डेमोक्रेट्स अगले अहम वोट से पहले एक जवाबी प्रस्ताव तैयार करने में लगे हैं।