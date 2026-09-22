बिटकॉइन 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, 87,000 डॉलर के पार

पिछले सप्ताह स्ट्रैटेजी और स्ट्राइव जैसे बड़े दिग्गजों ने 18 करोड़ डॉलर (करीब 1,700 करोड़ रुपये) से ज्यादा के बिटकॉइन खरीदे, जिससे इसकी कीमतें और ऊपर चढ़ने में मदद मिली।

केवल 24 घंटों के भीतर एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) से ज्यादा की क्रिप्टो पोजीशंस खत्म हो गईं। अब जानकार इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या बिटकॉइन 87,000 डॉलर के ऊपर अपनी स्थिति बनाए रख पाएगा। अगर, मांग ऐसे ही बनी रहती है तो इसकी अगली मंजिल 92,000 से 93,000 डॉलर (करीब 87-88 लाख रुपये) के बीच हो सकती है।