बिटकॉइन की कीमत 81,000 डॉलर के पार, नियर में 23 फीसदी की छलांग

नियर के स्वैप प्लेटफॉर्म पर रोजाना होने वाली ZEC की ट्रेडिंग में एक सप्ताह के अंदर 6 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी वजह जोडल और विजोर जैसे बड़े वॉलेट्स का इस प्लेटफॉर्म को जेडकैश (ZEC) की आसान ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना रहा।

इस बढ़ोतरी से नियर की कीमत 23 प्रतिशत बढ़कर 4 डॉलर (करीब 350 रुपये) के आंकड़े को पार कर गई। इसी दौरान, ZEC भी 3 प्रतिशत उछलकर 1,500 डॉलर (करीब 1.4 लाख रुपये) के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ, बाइनेंस कॉइन (BNB) 777 डॉलर (करीब 73,000 रुपये) के करीब पहुंचा, जबकि ईथर और हाइप में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। यह सब वैश्विक स्तर पर आ रही सकारात्मक खबरों और महंगाई की चिंताएं कम होने से क्रिप्टो बाजार में आई उछाल का ही नतीजा है।