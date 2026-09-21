ETF में निवेश बढ़ने बिटकॉइन में 5 फीसदी का उछाल

इस सप्ताह अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF में 62 लाख डॉलर का निवेश आया, जिससे बिटकॉइन अपनी खोई हुई अहम कीमतें फिर से हासिल कर सका। हालांकि, 82,000 डॉलर (करीब 78 लाख रुपये) के आस-पास अभी भी इसे एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह इस स्तर को तोड़ देता है तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं।

इसी बीच, नियर प्रोटोकॉल और वेनिस टोकन जैसे क्रिप्टो 22 फीसदी से भी ज्यादा उछले। एवलांच और जुपिटर ने भी अच्छी बढ़त हासिल की।

क्रिप्टो बाजार में भले ही अच्छी भावनाएं दिख रही हों, लेकिन ज्यादा लेवरेज और नीतियों से जुड़े सवाल अभी भी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए माहौल को दिलचस्प बनाए हुए हैं।