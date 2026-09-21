ETF में निवेश बढ़ने बिटकॉइन में 5 फीसदी का उछाल

ETF में निवेश बढ़ने बिटकॉइन में 5 फीसदी का उछाल
बिटकॉइन के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहा। इसकी कीमत 5 फीसदी से भी ज्यादा चढ़ गई और 21 सितंबर को सुबह यह 81,804 डॉलर (करीब 77.5 लाख रुपये) के ऊपर तक पहुंच गई थी। बाद में यह 81,452.23 डॉलर (करीब 77 लाख रुपये) पर ट्रेड कर रहा था।
यह तेजी इसलिए आई क्योंकि अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में इस सप्ताह कुल मिलाकर 62 लाख डॉलर (करीब 59 करोड़ रुपये) का निवेश दिखा। सप्ताह के बीच में जहां बड़ी निकासी हुई थी, वहीं गुरुवार और शुक्रवार को जमकर खरीदारी हुई, जिससे इसकी भरपाई हो गई। हालांकि, क्लैरिटी एक्ट को लेकर सीनेट में झटका लगने और आर्थिक अनिश्चितता अभी भी बनी हुई थी।
82,000 डॉलर को पार करना बड़ी बाधा
इस सप्ताह अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF में 62 लाख डॉलर का निवेश आया, जिससे बिटकॉइन अपनी खोई हुई अहम कीमतें फिर से हासिल कर सका। हालांकि, 82,000 डॉलर (करीब 78 लाख रुपये) के आस-पास अभी भी इसे एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह इस स्तर को तोड़ देता है तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं।
इसी बीच, नियर प्रोटोकॉल और वेनिस टोकन जैसे क्रिप्टो 22 फीसदी से भी ज्यादा उछले। एवलांच और जुपिटर ने भी अच्छी बढ़त हासिल की।
क्रिप्टो बाजार में भले ही अच्छी भावनाएं दिख रही हों, लेकिन ज्यादा लेवरेज और नीतियों से जुड़े सवाल अभी भी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए माहौल को दिलचस्प बनाए हुए हैं।