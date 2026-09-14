संकट में भी बिटकॉइन बढ़त के साथ 77,462 डॉलर पर पहुंचा

सभी की नजरें अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आने वाले ब्याज दर के फैसले पर टिकी हैं। जानकारों का कहना है कि आगे और बढ़ोतरी के लिए बिटकॉइन को 78,000 डॉलर (करीब 74 लाख रुपये) से ऊपर बने रहना होगा। डेल्टा एक्सचेंज की शोध विश्लेषक रिया सहगल का कहना है कि बिटकॉइन अभी 76,000 डॉलर (करीब 72 लाख रुपये) के आस-पास स्थिर है और जल्द ही 77,800 डॉलर (करीब 73.9 लाख रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से निवेशक बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में कभी पैसा लगा रहे हैं तो कभी निकाल रहे हैं, जिससे इनमें उतार-चढ़ाव दिख रहा है।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी महंगाई की चिंता बढ़ा रही हैं, जिससे थोड़े समय के लिए बिटकॉइन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।