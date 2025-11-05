बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई है (तस्वीर: फ्रीपिक)

बिटकॉइन की कीमतों में भारी गिरावट, दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को भी हुआ नुकसान

क्या है खबर?

बिटकॉइन की कीमतों में बुधवार को भारी गिरावट आई है। हाजिर बाजार में लगातार बिकवाली के दबाव के बीच यह कुछ समय के लिए 1 लाख डॉलर (करीब 88.70 लाख रुपये) के स्तर से नीचे फिसल गई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी 3.7 फीसदी गिरकर 1.01 लाख डॉलर (करीब 89.58 लाख रुपये) पर कारोबार कर रही हैं। यह पहले 99,010 डॉलर (करीब 87.82 लाख रुपये) तक गिर गई थी, जो जून के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।