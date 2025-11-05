बिटकॉइन की कीमतों में भारी गिरावट, दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को भी हुआ नुकसान
क्या है खबर?
बिटकॉइन की कीमतों में बुधवार को भारी गिरावट आई है। हाजिर बाजार में लगातार बिकवाली के दबाव के बीच यह कुछ समय के लिए 1 लाख डॉलर (करीब 88.70 लाख रुपये) के स्तर से नीचे फिसल गई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी 3.7 फीसदी गिरकर 1.01 लाख डॉलर (करीब 89.58 लाख रुपये) पर कारोबार कर रही हैं। यह पहले 99,010 डॉलर (करीब 87.82 लाख रुपये) तक गिर गई थी, जो जून के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।
गिरावट
दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को भी हुआ नुकसान
बिटकॉइन की कीमतें अब मंदी के दौर में प्रवेश कर गई हैं, जो अक्टूबर की शुरुआत में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 1.26 लाख डॉलर (करीब 111.76 लाख रुपये) से 20 फीसदी से अधिक गिर गई है। इसके अलावा बुधवार को इथेरियम की कीमत 6.76 फीसदी गिरकर 3,331 डॉलर (करीब 2.95 लाख रुपये) पर आ गई। सोलाना की कीमत 3.16 फीसदी गिरकर 157 डॉलर (करीब 13,925 रुपये) और XRP की 3.16 फीसदी गिरकर 2.24 डॉलर (करीब 198 रुपये) रह गई।
कारण
इस कारण आई कीमतों में गिरावट
क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में गिरावट जोखिम वाली संपत्तियों में व्यापक बिकवाली को दर्शाती है, क्योंकि बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। बिटकॉइन की कीमतों में ताजा गिरावट एनालिटिक्स फर्म कॉइनग्लास के आंकड़ों के बाद आई है। इसमें बताया गया है कि इस सप्ताह की शुरुआत में 1.27 अरब डॉलर से ज्यादा के लीवरेज्ड क्रिप्टो पोजिशंस का लिक्विडेशन किया गया। इनमें से ज्यादातर लिक्विडेशन लॉन्ग पोजिशंस से संबंधित थे।