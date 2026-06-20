ETF में बढ़ते निवेश से बिटकॉइन समेत अन्य कॉइन में उछाल बिज़नेस Jun 20, 2026

बिटकॉइन 63,600 डॉलर (करीब 60 लाख रुपये) के आस-पास टिका हुआ है। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) से लगातार पैसे आ रहे हैं और बड़े निवेशकों का भी इसमें भरोसा बढ़ रहा है।

पिछले 24 घंटों में इसमें 1.3 फीसदी की बढ़त देखी गई है। एथेरियम में भी 1.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह 1,723 डॉलर (करीब 1.6 लाख रुपये) पर पहुंच गया है, वहीं सोलाना और XRP में 4.85 फीसदी तक की बढ़त दिखी। कुल मिलाकर पूरे क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण बढ़कर 2,190 अरब डॉलर (करीब 2 लाख अरब रुपये) हो गया है।