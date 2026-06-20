ETF में बढ़ते निवेश से बिटकॉइन समेत अन्य कॉइन में उछाल 

ETF में बढ़ते निवेश से बिटकॉइन समेत अन्य कॉइन में उछाल
बिटकॉइन 63,600 डॉलर (करीब 60 लाख रुपये) के आस-पास टिका हुआ है। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) से लगातार पैसे आ रहे हैं और बड़े निवेशकों का भी इसमें भरोसा बढ़ रहा है।
पिछले 24 घंटों में इसमें 1.3 फीसदी की बढ़त देखी गई है। एथेरियम में भी 1.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह 1,723 डॉलर (करीब 1.6 लाख रुपये) पर पहुंच गया है, वहीं सोलाना और XRP में 4.85 फीसदी तक की बढ़त दिखी। कुल मिलाकर पूरे क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण बढ़कर 2,190 अरब डॉलर (करीब 2 लाख अरब रुपये) हो गया है।
बड़े निवेशकों ने खरीदे 1,587 BTC
अभी क्रिप्टो बाजार में माहौल काफी अच्छा है। दुनिया में तनाव कम होने और कच्चे तेल के दाम सस्ते होने की वजह से निवेशकों को महंगाई की चिंता कम महसूस हो रही है।
स्ट्रेटेजी ने 1,587 BTC और खरीद लिए हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें क्रिप्टो के भविष्य पर अभी भी पूरा भरोसा है, लेकिन पूरे सप्ताह के दौरान बिटकॉइन थोड़ा नीचे आ गया, जबकि XRP और सोलाना जैसे कॉइन 19.37 फीसदी तक उछल गए, वहीं डॉगकॉइन और कार्डानो में थोड़ी गिरावट देखी गई।