क्यों बिटकॉइन गिरकर 65,000 डॉलर से नीचे फिसली?
बिटकॉइन मंगलवार (17 नवंबर) को 65,000 डॉलर (करीब 61 लाख रुपये) से थोड़ा नीचे बना हुआ है। ट्रेडर्स में आर्थिक अनिश्चितता और फेड के ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से सावधानी दिख रही है।
कई लोग 'पुट ऑप्शन' खरीद रहे हैं, जो एक तरह से कीमतों में और गिरावट आने पर खुद को बचाने का तरीका है। यह दिखाता है कि बड़े निवेशक इस समय रक्षात्मक रुख अपना रहे हैं।
पिछले सप्ताह 12.7 फीसदी की गिरावट
पिछले सप्ताह बिटकॉइन की कीमत में 12.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। एक महीने में स्टेबलकॉइन की सप्लाई 14.2 अरब डॉलर (करीब 1,300 अरब रुपये) कम होने से क्रिप्टो बाजार पर दबाव दिख रहा है।
हालांकि, कुछ कंपनियां अब भी खरीदारी कर रही हैं, लेकिन संस्थागत निवेशकों की मांग घट रही है। पिछले सप्ताह अकेले अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन फंड्स को 1.07 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) का नुकसान हुआ है।
इथेरियम 1,800 डॉलर (करीब 1.7 लाख रुपये) पर है और दूसरे क्रिप्टो कॉइन (अल्टकॉइन) भी काफी अस्थिर हैं। यह दिखाता है कि इस समय मैक्रोइकॉनॉमिक चिंताएं क्रिप्टो बाजार पर कितना भारी पड़ रही हैं।