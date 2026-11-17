पिछले सप्ताह बिटकॉइन की कीमत में 12.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। एक महीने में स्टेबलकॉइन की सप्लाई 14.2 अरब डॉलर (करीब 1,300 अरब रुपये) कम होने से क्रिप्टो बाजार पर दबाव दिख रहा है।

हालांकि, कुछ कंपनियां अब भी खरीदारी कर रही हैं, लेकिन संस्थागत निवेशकों की मांग घट रही है। पिछले सप्ताह अकेले अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन फंड्स को 1.07 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) का नुकसान हुआ है।

इथेरियम 1,800 डॉलर (करीब 1.7 लाख रुपये) पर है और दूसरे क्रिप्टो कॉइन (अल्टकॉइन) भी काफी अस्थिर हैं। यह दिखाता है कि इस समय मैक्रोइकॉनॉमिक चिंताएं क्रिप्टो बाजार पर कितना भारी पड़ रही हैं।