क्लैरिटी एक्ट पर अनिश्चितता के चलते बिटकॉइन में गिरावट, ये भी हैं और वजह
बिटकॉइन की हालिया तेजी पर ब्रेक लग गया है और यह करीब 77,800 डॉलर (करीब 74 लाख रुपये) पर आ गया है।
इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी सीनेट में क्लैरिटी एक्ट पर होने वाली वोटिंग को लेकर बनी अनिश्चितता है। यह एक्ट अमेरिका में क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इसमें बड़े बदलाव ला सकता है।
इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतें 103 डॉलर (करीब 9,800 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इससे लोगों को महंगाई बढ़ने और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका सता रही है।
दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के लिए भी परेशानी
क्लैरिटी एक्ट को लेकर सीनेट में चल रही बहस ने बिटकॉइन के साथ-साथ XRP और ईथर जैसी दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
सीनेटर सिंथिया लूमिस ने कहा कि पहले भी इन बदलावों का काफी विरोध हुआ है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या होता है?
अगर, यह एक्ट पास नहीं हो पाता तो सेक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन जैसे नियामकों की तरफ से जल्द ही नए दिशा-निर्देश आने की उम्मीद है।