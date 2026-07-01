बिटकॉइन की कीमत अपने उच्चतम स्तर से 50 फीसदी गिरी बिज़नेस Jul 01, 2026

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन गिरकर 57,742 डॉलर (करीब 54 लाख रुपये) पर आ गया है, जो 17 सितंबर, 2024 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।

बिटकॉइन में यह बड़ी गिरावट ऐसे समय में आई है, जब निवेशक बढ़ती ब्याज दरों की उम्मीदों और महंगाई से निपटने के लिए बनाई गई सख्त नीतियों को लेकर चिंता जता रहे हैं।

पिछले साल अक्टूबर में 1.26 लाख डॉलर (करीब 110 लाख रुपये) के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से अब यह क्रिप्टोकरेंसी 50 फीसदी से भी ज्यादा गिर चुकी है।

इतना ही नहीं, यह एक अहम लंबी अवधि के औसत स्तर से भी नीचे चला गया है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में भी बाजार में उथल-पुथल बनी रह सकती है।