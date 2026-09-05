अमेरिकी नौकरी रिपोर्ट के बाद बिटकॉइन 80,000 डॉलर के नीचे लुढ़का

अमेरिकी नौकरी रिपोर्ट के बाद बिटकॉइन 80,000 डॉलर के नीचे लुढ़का
शुक्रवार को एक मजबूत अमेरिकी नौकरी रिपोर्ट आने के बाद बिटकॉइन 3.5 फीसदी गिरकर 78,649 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) पर पहुंच गया।
इस रिपोर्ट से सितंबर में फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई थी। अगस्त के आंकड़ों से पता चला कि 1.62 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं, जो उम्मीद से ज्यादा थीं, जबकि बेरोजगारी दर 4.1 फीसदी पर बनी रही।
गुरुवार को बाजार में गिरावट से हुआ था सुधार
बिटकॉइन की इस गिरावट से पता चलता है कि उसे 80,000 डॉलर (करीब 78 लाख रुपये) के स्तर को बनाए रखने में लगातार परेशानी हो रही है।
गुरुवार को नरम बाजारों की वजह से यह कुछ समय के लिए संभल गया था, लेकिन नए नौकरी आंकड़े आने के बाद स्थिर ब्याज दरों की उम्मीदें खत्म हो गईं।
सिग्नम बैंक के मुख्य निवेश अधिकारी फेबियन डोरी ने कहा, "मजबूत रिपोर्ट सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने की मौजूदा संभावनाओं को और मजबूत करती है।"
कॉइनबेस और सर्कल जैसी दूसरी क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों के शेयरों को भी नुकसान हुआ क्योंकि निवेशक सख्त मौद्रिक नीतियों के लिए तैयार थे।