अमेरिकी नौकरी रिपोर्ट के बाद बिटकॉइन 80,000 डॉलर के नीचे लुढ़का

बिटकॉइन की इस गिरावट से पता चलता है कि उसे 80,000 डॉलर (करीब 78 लाख रुपये) के स्तर को बनाए रखने में लगातार परेशानी हो रही है।

गुरुवार को नरम बाजारों की वजह से यह कुछ समय के लिए संभल गया था, लेकिन नए नौकरी आंकड़े आने के बाद स्थिर ब्याज दरों की उम्मीदें खत्म हो गईं।

सिग्नम बैंक के मुख्य निवेश अधिकारी फेबियन डोरी ने कहा, "मजबूत रिपोर्ट सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने की मौजूदा संभावनाओं को और मजबूत करती है।"

कॉइनबेस और सर्कल जैसी दूसरी क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों के शेयरों को भी नुकसान हुआ क्योंकि निवेशक सख्त मौद्रिक नीतियों के लिए तैयार थे।