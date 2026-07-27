बिटकॉइन की बढ़त बरकरार, करीब 62 लाख रुपये पर स्थिर

बिटकॉइन की बढ़त बरकरार, करीब 62 लाख रुपये पर स्थिर
सोमवार को बिटकॉइन 65,200 डॉलर (करीब 62 लाख रुपये) पर स्थिर दिखा। बीते सप्ताह इसमें करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।
इथेरियम भी 1,950 डॉलर (करीब 1.85 लाख रुपये) के आस-पास अपनी मजबूती दिखा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि बिटकॉइन की इस स्थिरता के पीछे तेल की कम कीमतें और लंबे समय तक क्रिप्टो रखने वाले निवेशकों की कम बिकवाली है।
हालांकि, स्पॉट बिटकॉइन ETF की मांग और ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें बाजार को बहुत ज्यादा उत्साहित होने से रोक रही हैं।
अल्टकॉइंस में भी दिखा उतार-चढ़ाव
अल्टकॉइंस की बात करें तो उनमें काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाइनेंस कॉइन 573 डॉलर (करीब 54,000 रुपये) पर है, वहीं सोलाना लगभग 76 डॉलर (करीब 7,200 रुपये), XRP 1.1 डॉलर (करीब 100 रुपये) के आस-पास और डोजकॉइन 0.073 डॉलर (करीब 7 रुपये) के करीब ट्रेड कर रहा है।
अभी पूरे क्रिप्टो बाजार में निवेशकों द्वारा काफी सावधानी बरती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन की अगली बड़ी चालें आने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और मुख्य बाधा स्तर तोड़ने की उसकी क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करेंगी।