बिटकॉइन की बढ़त बरकरार, करीब 62 लाख रुपये पर स्थिर

अल्टकॉइंस की बात करें तो उनमें काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाइनेंस कॉइन 573 डॉलर (करीब 54,000 रुपये) पर है, वहीं सोलाना लगभग 76 डॉलर (करीब 7,200 रुपये), XRP 1.1 डॉलर (करीब 100 रुपये) के आस-पास और डोजकॉइन 0.073 डॉलर (करीब 7 रुपये) के करीब ट्रेड कर रहा है।

अभी पूरे क्रिप्टो बाजार में निवेशकों द्वारा काफी सावधानी बरती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन की अगली बड़ी चालें आने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और मुख्य बाधा स्तर तोड़ने की उसकी क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करेंगी।