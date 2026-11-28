बिसलेरी का कहना है कि उसने खुद जो स्वतंत्र जांच करवाई है, उसमें पानी सभी तय मानकों पर खरा उतरा है। कंपनी अब FSSAI से यह जानना चाहती है कि आखिर अलग-अलग जांच के नतीजे एक जैसे क्यों नहीं आ रहे। उसने यह भी बताया कि सरकारी और स्वतंत्र जांच के नतीजों में जो फर्क आया है, उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए।

कंपनी ने भरोसा दिलाया कि वह सच्चाई का पता लगाने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब FSSAI दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की जांच कर रहा है। नियामक का मकसद है कि बोतल बंद पानी लोगों के लिए सुरक्षित रहे और बेवजह कोई डर या चिंता न फैले।