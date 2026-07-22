बीरा 91 के संस्थापक ने छोड़ी कंपनी की कमान

कर्जदाताओं से समझौते के बाद बीरा 91 के संस्थापक अंकुर जैन का सभी पदों से इस्तीफा

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:39 pm Jul 22, 202612:39 pm

क्या है खबर?

नई दिल्ली मुख्यालय वाली क्राफ्ट बीयर कंपनी बीरा 91 के संस्थापक अंकुर जैन ने कंपनी के कर्जदाताओं के साथ समझौता होने के बाद बोर्ड और सभी कार्यकारी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज में उनकी सीधी भूमिका भी समाप्त हो गई है। जैन ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह समझौता कई महीनों तक चली लंबी बातचीत के बाद संभव हो पाया है।