पेब्रिल्जो उन वयस्कों के लिए है, जिन्हें HER2-पॉजिटिव मेटास्टेटिक या स्थानीय रूप से बार-बार होने वाला बिना सर्जरी के ठीक न हो सकने वाला स्तन कैंसर है और जिन्होंने पहले ऐसी कोई दवा नहीं ली है।

इसे अक्सर अन्य दवाओं के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ऐसे मुश्किल मामलों से निपटा जा सके।

बायोकोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक श्रीहास तांबे ने बताया कि यह मंजूरी कंपनी की उस प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, जिसके तहत वह HER2-पॉजिटिव स्तन कैंसर के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती बायोलॉजिक थेरेपी उपलब्ध कराना चाहती है।