बायोकॉन की पेगफिलग्रैस्टिम बायोसिमिलर दवा को जापान में मिली मंजूरी

बायोकॉन बायोलॉजिक्स को जापान में पेगफिल्ग्रास्टिम बायोसिमिलर के लिए मंजूरी मिल गई है। यह दवा कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी के बाद होने वाले संक्रमण से बचाने में मददगार है।

इस मंजूरी से जापान में बायोकॉन के बायोसिमिलर उत्पादों का पोर्टफोलियो और मजबूत हुआ है। साथ ही, अब जरूरतमंद लोगों के लिए इलाज के और भी सस्ते विकल्प उपलब्ध हो गए हैं।