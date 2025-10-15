LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / भारती एयरटेल ने क्लाउड सेवाओं के विस्तार के लिए IBM के साथ की साझेदारी
लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 15, 2025
01:32 pm
क्या है खबर?

भारती एयरटेल और IBM के बीच आज (15 अक्टूबर) एक बड़ी साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत एयरटेल अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए IBM की तकनीकी सेवाएं देगा। इससे बैंकिंग, स्वास्थ्य, सरकारी और अन्य उद्योगों में काम करने वाले ग्राहक AI-रेडी सर्वर और क्लाउड आधारित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में तकनीकी क्षेत्र को मजबूत बनाने और क्लाउड सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर काम करेंगी।

 सुरक्षा 

क्लाउड सर्वर और सुरक्षा में सुधार

इस साझेदारी के तहत एयरटेल क्लाउड अब IBM पावर 11 सर्वर पर चलेगा, जो AIX, लिनक्स और SAP क्लाउड ERP जैसी सेवाओं को सपोर्ट करेगा। इससे डाटा सुरक्षा और सिस्टम की स्थिरता पहले से और बेहतर हो जाएगी। ग्राहकों को मिशन-क्रिटिकल एप्लिकेशन चलाने में मदद मिलेगी, जो पहले मुश्किल होता था। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब भारत में AI और क्लाउड तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है।

डाटा सेंटर

मुंबई और चेन्नई में नए डाटा सेंटर

एयरटेल ने बताया कि वह मुंबई और चेन्नई में 2 नए मल्टीजोन क्षेत्र यानी MZR बनाएगा। इन डाटा सेंटर्स से सेवाओं को सुरक्षित और निर्बाध रूप से चलाया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में तकनीकी खराबी होने पर भी इससे संचालन बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं होगा। एयरटेल के प्रबंधन निदेशक गोपाल विट्टल ने कहा कि इससे भारत में एयरटेल के क्लाउड उपलब्धता क्षेत्रों की संख्या 4 से बढ़कर 10 हो जाएगी।

लाभ

कंपनियों को मिलेगा AI से फायदा

IBM के वरिष्ठ अधिकारी रॉब थॉमस ने कहा कि यह साझेदारी भारतीय कंपनियों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद करेगी। इससे AI और क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल आसान होगा और कंपनियां अपनी जरूरतों के अनुसार काम कर पाएंगी। यह कदम भारत में AI आधारित तकनीकों की पहुंच को और बढ़ाएगा। इस बीच, भारतीय शेयर बाजार में आज भारती एयरटेल के शेयरों में 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।