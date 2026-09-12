दुनिया के शीर्ष-10 अरबपतियों की सूची से बर्नार्ड अरनॉल्ट बाहर, अब अमेरिकियों का कब्जा

अरबपतियों की दुनिया में इस बार एक बड़ा फेरबदल हुआ है। दुनिया का अग्रणी लग्जरी सामान समूह LVMH के संस्थापक बर्नार्ड अरनॉल्ट एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, अब ब्लूमबर्ग की शीर्ष-10 सूची से बाहर हो गए हैं। उनकी कुल संपत्ति अब 143 अरब डॉलर (करीब 13,500 अरब रुपये) रह गई है, जो अमेरिकी निवेशक और बर्कशायर हैथवे के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वॉरेन बफे से भी कम है।

2012 में जब से यह वेल्थ इंडेक्स शुरू हुआ है, तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि शीर्ष-10 में सभी स्थान अमेरिकियों ने हासिल किए हैं, वहीं एलन मस्क 918.8 अरब डॉलर (करीब 87,000 अरब रुपये) के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं।