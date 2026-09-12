दुनिया के शीर्ष-10 अरबपतियों की सूची से बर्नार्ड अरनॉल्ट बाहर, अब अमेरिकियों का कब्जा
अरबपतियों की दुनिया में इस बार एक बड़ा फेरबदल हुआ है। दुनिया का अग्रणी लग्जरी सामान समूह LVMH के संस्थापक बर्नार्ड अरनॉल्ट एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, अब ब्लूमबर्ग की शीर्ष-10 सूची से बाहर हो गए हैं। उनकी कुल संपत्ति अब 143 अरब डॉलर (करीब 13,500 अरब रुपये) रह गई है, जो अमेरिकी निवेशक और बर्कशायर हैथवे के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वॉरेन बफे से भी कम है।
2012 में जब से यह वेल्थ इंडेक्स शुरू हुआ है, तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि शीर्ष-10 में सभी स्थान अमेरिकियों ने हासिल किए हैं, वहीं एलन मस्क 918.8 अरब डॉलर (करीब 87,000 अरब रुपये) के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं।
अरनॉल्ट को 65 अरब डॉलर का नुकसान
इस साल अरनॉल्ट को 65 अरब डॉलर (करीब 6,200 अरब रुपये) का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में यह सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है।
इसकी मुख्य वजह LVMH के लिए बाजार में पैदा हुए मुश्किल हालात हैं। लग्जरी सामान की धीमी बिक्री, दुबई में संघर्षों के चलते मांग में आई गिरावट, चीन में ट्रेडमार्क विवाद, अमेरिका में टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंता और शराब की खपत में कमी जैसे कई कारणों ने मिलकर अप्रैल, 2023 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से उसके शेयर को लगातार नीचे धकेला है।