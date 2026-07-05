पेरिस की कोर्ट ने बर्नार्ड अर्नो को दिया करीब 240 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का आदेश

पेरिस की कोर्ट ने बर्नार्ड अर्नो को दिया करीब 240 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का आदेश
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पेरिस की एक अदालत ने लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के मालिक और यूरोप के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड आरनॉल्ट और उनकी पत्नी को करीब 2.25 करोड़ यूरो (करीब 240 करोड़ रुपये) अतिरिक्त टैक्स चुकाने का आदेश दिया है।
इस बिल में 2010 के पुराने टैक्स और सरचार्ज के साथ-साथ 2012 से 2015 तक का फ्रांस का 'वेल्थ सॉलिडेरिटी टैक्स' भी शामिल है।
लक्जमबर्ग और बहामास की ली मदद
फ्रांस के अधिकारियों ने LVMH के मालिकाना हक के उलझे हुए ढांचे की जांच की, जिसके लिए उन्हें लक्जमबर्ग और बहामास से भी मदद लेनी पड़ी।
आरनॉल्ट की टीम ने कहा है कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।
बता दें कि उनकी कुल संपत्ति 165 अरब डॉलर (करीब 15,500 अरब रुपये) है और वे दुनिया के आठवें सबसे अमीर इंसान हैं।