पेरिस की कोर्ट ने बर्नार्ड अर्नो को दिया करीब 240 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का आदेश

लक्जमबर्ग और बहामास की ली मदद

फ्रांस के अधिकारियों ने LVMH के मालिकाना हक के उलझे हुए ढांचे की जांच की, जिसके लिए उन्हें लक्जमबर्ग और बहामास से भी मदद लेनी पड़ी।

आरनॉल्ट की टीम ने कहा है कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

बता दें कि उनकी कुल संपत्ति 165 अरब डॉलर (करीब 15,500 अरब रुपये) है और वे दुनिया के आठवें सबसे अमीर इंसान हैं।