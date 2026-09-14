बेंगलुरु की AI कंपनी दुनियाभर में कारोबार बढ़ाने की कर रही तैयारी

2022 में बनी एरोहेड ने शुरुआत में केवल बातचीत का विश्लेषण करने पर ध्यान दिया था, लेकिन अब यह AI एजेंट तैयार करती है, जो एक्सिस जैसे बड़े बैंकों के लिए लाखों ग्राहकों से बातचीत संभालते हैं।

हैरानी की बात यह है कि ये AI एजेंट अक्सर इंसानी एजेंट्स से भी बेहतर काम करते हैं। उनकी यह खास तकनीक बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए ही बनाई गई है।

इसका सारा डाटा भारत में मौजूद सर्वर पर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। कंपनी का लक्ष्य वित्तीय सेवाओं को और भी तेज, स्मार्ट और बड़े स्तर पर तैयार करना है।