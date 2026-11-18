हाल के समय में जहां डिफेंस टेक सेक्टर में निवेशकों का पैसा कम हो रहा है, वहीं कोरईएल मजबूत ग्रोथ के साथ इस चलन से हटकर प्रदर्शन कर रही है।

पिछले दिसंबर में 3 करोड़ डॉलर (करीब 250 करोड़ रुपये) जुटाने और अपनी वैल्यू को लगभग दोगुना करने के बाद कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 5.07 करोड़ डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपये) के राजस्व पर 81 लाख डॉलर (करीब 76 करोड़ रुपये) का प्रॉफिट दर्ज किया है।

भारत के बढ़ते डिफेंस बजट को देखते हुए कोरईएल सार्वजनिक और वित्तीय दोनों स्तरों पर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है।