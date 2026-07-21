गिगा AI की करीब 280 अरब रुपये का IPO लाने की तैयारी

गिगा AI 'वर्ल्ड मॉडल' बनाती है। ये ऐसे स्मार्ट सिस्टम हैं, जो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि लोग और चीजें कैसे बर्ताव करेंगी।

यह तकनीक रोबोटिक्स, गेमिंग और खुद चलने वाली कारों जैसे क्षेत्रों में काफी काम आती है। कंपनी ने चीन के FAW ग्रुप, जेडी डॉट कॉम और EMS जैसे बड़े ग्राहकों को भी जोड़ा है।

कंपनी की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह अपने रिसर्च को बहुत तेजी से असल उत्पाद में बदल देती है। अब चीन की डीपसीक और मूनशॉट AI जैसी स्टार्टअप्स भी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की सोच रही हैं, वहीं अमेरिका की OpenAI भी ऐसे ही कदम उठा रही है।