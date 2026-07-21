गिगा AI की करीब 280 अरब रुपये का IPO लाने की तैयारी
बीजिंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप गिगा AI हांगकांग में अपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। साल 2023 में शुरू हुई यह कंपनी अब करीब 3 अरब डॉलर (करीब 280 अरब रुपये) का मूल्यांकन हासिल कर चुकी है।
यह दुनिया की पहली 'वर्ल्ड मॉडल' AI कंपनी बनना चाहती है, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हुआंग गुआन ने शंघाई में हुए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
रिसर्च को तेजी से असल उत्पाद बनाने में माहिर
गिगा AI 'वर्ल्ड मॉडल' बनाती है। ये ऐसे स्मार्ट सिस्टम हैं, जो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि लोग और चीजें कैसे बर्ताव करेंगी।
यह तकनीक रोबोटिक्स, गेमिंग और खुद चलने वाली कारों जैसे क्षेत्रों में काफी काम आती है। कंपनी ने चीन के FAW ग्रुप, जेडी डॉट कॉम और EMS जैसे बड़े ग्राहकों को भी जोड़ा है।
कंपनी की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह अपने रिसर्च को बहुत तेजी से असल उत्पाद में बदल देती है। अब चीन की डीपसीक और मूनशॉट AI जैसी स्टार्टअप्स भी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की सोच रही हैं, वहीं अमेरिका की OpenAI भी ऐसे ही कदम उठा रही है।