जापान के 30 साल के बॉन्ड की यील्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची

हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री ताकाइची अमेरिकी दबाव में अपनी नीति बदलेंगी या अपनी मौजूदा आर्थिक रणनीति पर ही टिकी रहेंगी?

डाइवा सिक्योरिटीज के वरिष्ठ रणनीतिकार मासाहितो सुगावारा का कहना है कि अभी यील्ड इसी स्तर पर बनी हुई है क्योंकि ताकाइची की नीति में बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा, "अगर, वह ऐसा कुछ कहती हैं, जिससे यह संकेत मिले कि वह अपनी विस्तारवादी नीति को बदलने वाली नहीं हैं तो बॉन्ड यील्ड और भी ऊपर जा सकते हैं।"

दूसरी तरफ, कम अवधि वाले जापानी बॉन्ड की यील्ड में थोड़ी गिरावट देखी गई है। दुनियाभर के बॉन्ड बाजार इस समय महंगाई की चिंताओं और लगातार बढ़ रही कर्ज की लागतों का सामना कर रहे हैं। इसमें अमेरिका में आई कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट के बाद के बदलाव भी शामिल हैं।