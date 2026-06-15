बैंकों में करोड़ों रुपये का वेतन देकर मुख्य AI अधिकारी नियुक्त करने की मची होड़ बिज़नेस Jun 15, 2026

दुनियाभर के बैंक इन दिनों मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिकारी (CAIO) की भर्ती में तेजी दिखा रहे हैं। HSBC, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप जैसे बड़े बैंक पिछले कुछ महीनों में ही इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं।

IBM की एक रिपोर्ट बताती है कि अब 76 फीसदी संस्थाओं में यह पद मौजूद है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 26 फीसदी था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बैंक AI को लेकर कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं।