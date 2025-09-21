अगले सप्ताह 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी

छुट्टी जयपुर, जम्मू और श्रीनगर में विशेष अवकाश जयपुर में 22 सितंबर को नवरात्रि स्थापना के उपलक्ष्य में सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर सभी सार्वजनिक और निजी बैंक बंद रहेंगे। इन 2 शहरों में यह छुट्टी केवल स्थानीय स्तर पर लागू होगी। बाकी राज्यों में इस दौरान बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवश्यक बैंकिंग कार्य इन तारीखों से पहले निपटा लें।

सेवाएं ऑनलाइन और ATM सेवाएं जारी रहेंगी बैंक बंद रहने के दौरान ग्राहक डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI भुगतान सामान्य रूप से काम करेंगे, जब तक किसी तकनीकी समस्या की जानकारी न हो। नकदी की जरूरत पड़ने पर ATM से निकासी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। RBI और राज्य सरकारें हर साल धार्मिक त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और अन्य जरूरतों के अनुसार बैंक अवकाश की सूची तैयार कर अधिसूचना जारी करती हैं।