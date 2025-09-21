अगले सप्ताह 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी
क्या है खबर?
अगले हफ्ते देशभर में बैंकों की 4 दिन छुट्टी रहेगी, जिसमें सप्ताहांत की छुट्टियां भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, सभी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को बंद रहते हैं। इस हफ्ते 27 सितंबर को चौथा शनिवार और 28 सितंबर को रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत सभी सार्वजनिक और निजी बैंक इन तिथियों पर काम नहीं करेंगे।
छुट्टी
जयपुर, जम्मू और श्रीनगर में विशेष अवकाश
जयपुर में 22 सितंबर को नवरात्रि स्थापना के उपलक्ष्य में सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर सभी सार्वजनिक और निजी बैंक बंद रहेंगे। इन 2 शहरों में यह छुट्टी केवल स्थानीय स्तर पर लागू होगी। बाकी राज्यों में इस दौरान बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवश्यक बैंकिंग कार्य इन तारीखों से पहले निपटा लें।
सेवाएं
ऑनलाइन और ATM सेवाएं जारी रहेंगी
बैंक बंद रहने के दौरान ग्राहक डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI भुगतान सामान्य रूप से काम करेंगे, जब तक किसी तकनीकी समस्या की जानकारी न हो। नकदी की जरूरत पड़ने पर ATM से निकासी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। RBI और राज्य सरकारें हर साल धार्मिक त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और अन्य जरूरतों के अनुसार बैंक अवकाश की सूची तैयार कर अधिसूचना जारी करती हैं।
अवकाश
सितंबर में कब-कब रहेगी छुट्टी?
सितंबर महीने में पहले ही कई अवकाश घोषित किए जा चुके हैं। 18 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में यूनिटेरियन वर्षगांठ दिवस पर बैंक बंद रहे। 29 सितंबर को महासप्तमी पर अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में बैंक अवकाश रहेगा। 30 सितंबर को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी पर कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 7, 14, 21 और 28 सितंबर को रविवार की छुट्टी तथा 13 और 27 सितंबर को शनिवार की छुट्टी पूरे भारत में लागू होगी।