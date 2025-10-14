बैंक नए ग्राहकों को लुभाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर देती है ये आकर्षक ऑफर
क्या है खबर?
क्रेडिट कार्ड धीरे-धीरे लोगों की वित्तीय जरूरत बनता जा रहा है। इस कारण कई बैंकों के अलावा वित्तीय संस्थाएं भी कार्ड जारी करती हैं। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर पेश किए जाते हैं। ऐसे में नया क्रेडिट कार्ड लेने से पहले बाजार में उपलब्ध विकल्पों की तुलना करना जरूरी है और इनमें से सबसे फायदेमंद पर विचार करना चाहिए। आइये जानते हैं नया क्रेडिट कार्ड खरीदने पर क्या-क्या ऑफर मिलते हैं।
साइन-अप बोनस
साइन-अप बोनस में मिलते हैं कई फायदे
साइन-अप बोनस: कार्ड जारीकर्ता पहले कुछ महीनों में एक निश्चित राशि खर्च करने के बाद साइन-अप बोनस- कैश बैक, एयरलाइन मील या पॉइंट ऑफर करते हैं। पर्सनल ऑफर: बैंक कस्टमर डाटा का इस्तेमाल कस्टमर रिवॉर्ड प्रोग्राम पेश करती है, जिसका फायदा यात्रा, भोजन या खरीदारी में किया जा सकता है। कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम: नए ग्राहकों को कैशबैक ऑफर, रिवॉर्ड रिडेम्पशन विकल्प और कैटेगरी स्पेसिफिक रिवॉर्ड देती है, जिससे किराने के सामान या खाने पर अधिक कैशबैक मिलता है।
साझेदारी
ग्राहकों को फायदा देने के लिए करते हैं साझेदारी
पार्टिसिपेशन और को-ब्रांडेड कार्ड: बैंक स्पेशल बेनिफिट के साथ एयरलाइंस, होटल, खुदरा विक्रेताओं और दूसरे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। वे लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्यों के लिए प्राथमिकता वाले बोर्डिंग या होटल अपग्रेड जैसे लाभ देते है। स्पेशल बेनिफिट: कई कंपनियां एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, ट्रैवल इंश्योरेंस सेवा भी देती है। शून्य सालाना चार्ज: पहले साल के लिए बिना सालाना शुल्क या अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोई विदेशी लेनदेन शुल्क नहीं जैसे बेनिफिट भी मिलते हैं।