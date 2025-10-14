नए क्रेडिट कार्ड पर ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

बैंक नए ग्राहकों को लुभाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर देती है ये आकर्षक ऑफर

क्या है खबर?

क्रेडिट कार्ड धीरे-धीरे लोगों की वित्तीय जरूरत बनता जा रहा है। इस कारण कई बैंकों के अलावा वित्तीय संस्थाएं भी कार्ड जारी करती हैं। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर पेश किए जाते हैं। ऐसे में नया क्रेडिट कार्ड लेने से पहले बाजार में उपलब्ध विकल्पों की तुलना करना जरूरी है और इनमें से सबसे फायदेमंद पर विचार करना चाहिए। आइये जानते हैं नया क्रेडिट कार्ड खरीदने पर क्या-क्या ऑफर मिलते हैं।