बैंक वोडाफोन-आइडिया को लोन देने पर कर रहे विचार, सरकार के इस फैसले का असर
क्या है खबर?
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में बैंक वोडाफोन-आइडिया (VI) को नए सिरे से धनराशि देने पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले सप्ताह एक राहत पैकेज को मंजूरी दी थी। इसमें दूरसंचार कंपनी के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया को फ्रीज कर दिया गया है और पुनर्भुगतान की अवधि को 16 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। बैंकर्स ने बताया है कि सरकार के इस फैसले से VI की देनदारी का स्वरूप बदल गया है।
सतर्क
इस कारण बैंक लोन देने से कतराते
बैंकर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि नए ऋणों पर विचार करने से पहले कंपनी की वित्तपोषण आवश्यकताओं और भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं के बारे में स्पष्टता होना महत्वपूर्ण होगा। VI पर भारी देनदारियों के कारण ऋणदाता इसे ऋण देने में सतर्क रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से वैधानिक बकाया राशियां शामिल हैं, जिनमें स्पेक्ट्रम भुगतान और AGR दायित्व शामिल हैं। कंपनी की नकदी प्रवाह की स्थिति भी खराब है और नए ऋण चुकाने की क्षमता पर भी संदेह है।
मूल्यांकन
बैंक समूह करेगा जरूरत का आकलन
एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने बताया, "हमारी टीम नए घटनाक्रमों को देखते हुए कंपनी को नए ऋण देने पर पुनर्विचार करेगी।" उन्होंने आगे बताया, "VI ने पहले 35,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई थी। हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें अभी कितनी राशि की आवश्यकता है और कंपनी के नकदी प्रवाह के आधार पर कितनी राशि व्यवहार्य है।" बैंक अधिकारी के अनुसार, यह एक बड़ी राशि है और इसे जुटाने के लिए बैंकों को बैठक बुलाकर निर्णय लेना होगा।