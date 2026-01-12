बैंकर्स वोडाफोन-आइडिया के नए वित्तपोषण पर विचार कर रहे हैं

बैंक वोडाफोन-आइडिया को लोन देने पर कर रहे विचार, सरकार के इस फैसले का असर

क्या है खबर?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में बैंक वोडाफोन-आइडिया (VI) को नए सिरे से धनराशि देने पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले सप्ताह एक राहत पैकेज को मंजूरी दी थी। इसमें दूरसंचार कंपनी के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया को फ्रीज कर दिया गया है और पुनर्भुगतान की अवधि को 16 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। बैंकर्स ने बताया है कि सरकार के इस फैसले से VI की देनदारी का स्वरूप बदल गया है।