गुरुवार (26 नवंबर) को दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक कोस्पी 2 फीसदी से अधिक उछल गया। यह उछाल बैंक ऑफ कोरिया द्वारा अपनी प्रमुख ब्याज दर को 3.25 फीसदी तक बढ़ाए जाने के बाद आया, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है।

इस कदम से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक ने कुछ समय के ठहराव के बाद अपनी मौद्रिक नीति को फिर से सख्त करना शुरू कर दिया है।

इसके साथ ही अगले कुछ सालों के लिए आर्थिक विकास के बेहतर अनुमान भी आए, जिससे निवेशकों को काफी भरोसा मिला।