ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद कोस्पी में 2 फीसदी का उछाल
गुरुवार (26 नवंबर) को दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक कोस्पी 2 फीसदी से अधिक उछल गया। यह उछाल बैंक ऑफ कोरिया द्वारा अपनी प्रमुख ब्याज दर को 3.25 फीसदी तक बढ़ाए जाने के बाद आया, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है।
इस कदम से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक ने कुछ समय के ठहराव के बाद अपनी मौद्रिक नीति को फिर से सख्त करना शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही अगले कुछ सालों के लिए आर्थिक विकास के बेहतर अनुमान भी आए, जिससे निवेशकों को काफी भरोसा मिला।
विदेशी निवेशकों ने खरीदे शेयर
कोस्पी 4,818 अंकों पर बंद हुआ। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने 239.6 अरब वॉन या करीब 17.81 करोड़ डॉलर (करीब 1,650 करोड़ रुपये) मूल्य के शेयर खरीदे।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में क्रमशः 2.81 और 5.83 फीसदी का उछाल देखा गया, जिससे बाजार को मजबूती मिली।
भले ही कुछ शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन 2026 के लिए 3.9 फीसदी और 2027 के लिए 4.1 फीसदी के ग्रोथ के अच्छे अनुमानों ने कुल मिलाकर बाजार में सकारात्मक माहौल बनाए रखा।