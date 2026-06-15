बैंक ऑफ बड़ौदा की इस स्कीम में मिल रहा 7.4 फीसदी तक ब्याज 

उम्र के हिसाब से मिलेगा ब्याज

इस स्कीम में ब्याज आपकी उम्र के हिसाब से तय होगा। आम ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.75 फीसदी है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 फीसदी ब्याज मिलेगा ,जबकि अति वरिष्ठ नागरिक (80 साल से ज्यादा उम्र) 7.35 फीसदी ब्याज का फायदा उठा सकते हैं।

अगर, आप समय से पहले पैसे नहीं निकालते तो 'नॉन-कॉलेबल' FD में थोड़ा और ज्यादा ब्याज मिल सकता है। FD कराना बहुत आसान है। आप BOB के ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी ब्रांच में जाकर इसे कर सकते हैं। खास बात यह है कि अगर, आपका बैंक में खाता नहीं भी है तो भी आप ऑनलाइन इस FD को बुक कर सकते हैं।