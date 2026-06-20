ई-कॉमर्स में फ्लिपकार्ट का दबदबा, फैशन में मिंत्रा का जलवा
फ्लिपकार्ट भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है, जबकि ऑनलाइन फैशन में मिंत्रा ने अपनी बादशाहत कायम रखी है।
बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट बताती है कि फ्लिपकार्ट की इस बढ़त की मुख्य वजह ग्राहकों की जबरदस्त मांग और यूजर्स की सक्रिय भागीदारी है, भले ही दूसरी कंपनियां इससे आगे निकलने के लिए खूब पैसा लगा रही हों।
क्विक कॉमर्स की मांग बनी हुई है मजबूत
मिंत्रा प्रीमियम फैशन और ब्यूटी सेगमेंट में खास तौर पर मजबूत स्थिति में है, जहां उसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता।
इसी बीच, भारत का इंटरनेट जगत भी तेजी से फल-फूल रहा है। क्विक कॉमर्स की मांग भी लगातार मजबूत बनी हुई है, जहां बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ऑर्डर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी पार्सलों की डिलीवरी में दिन-रात व्यस्त हैं। इसके साथ ही, ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों के लिए शॉपिंग अनुभव को पर्सनलाइज करने और अपनी लागत घटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।