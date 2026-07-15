बंधन बैंक ने FD पर बढ़ाई ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा मिलेगा फायदा

बंधन बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जो 15 जुलाई से लागू हो गई हैं। अगर, आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि वाली FD पर 7.95 फीसदी तक ब्याज मिलेगा। दूसरी तरफ, बाकी सभी ग्राहकों को इसी अवधि के लिए 7.45 फीसदी ब्याज दिया जाएगा। 5 साल से कम की FD पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.75 फीसदी और सामान्य ग्राहकों को 7.25 फीसदी ब्याज मिलेगा।