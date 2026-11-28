निवारा एक ही प्लेटफॉर्म पर चिकित्सक से मिलने, जांच कराने और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराएगी। इसका पहला सेंटर जल्द ही पुणे के अमनोरा में खुलने जा रहा है।

इसके बाद होम हेल्थ केयर और डे सर्जरी सेंटर खोले जाएंगे, जहां डायलिसिस और कीमोथेरेपी जैसे इलाज उपलब्ध होंगे।

इससे लोगों को अस्पताल में लंबे समय तक रुके बिना इलाज मिल सकेगा, जिससे उन्हें काफी सहूलियत होगी। उनकी योजना है कि वे अगले 10 सालों में देश के 6 शहरों में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे, जबकि 15 सालों के भीतर 10 से ज्यादा शहरों तक पहुंचने का उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है।