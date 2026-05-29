बजाज फिनसर्व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए करेगी 2,000 करोड़ रुपये का निवेश 

IIT बॉम्बे के साथ की साझेदारी

अपनी पहुंच को और मजबूत बनाने के लिए फिनसर्व इंटेलिजेंस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के साथ मिलकर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र AI, साइबर सुरक्षा, क्वांटम टेक्नोलॉजी और खुदरा क्षेत्र में उपभोक्ता अनुभवों को फिर से गढ़ने पर केंद्रित होगा।

यह पहल रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में निजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति आयोग की सोच के अनुरूप है।

बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने कहा, "IIT बॉम्बे के साथ जुड़कर हम भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और सबसे महत्वाकांक्षी संस्थापकों को उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक मंच पर ला रहे हैं, जो एक अरब से अधिक भारतीयों के जीवन में मायने रखती हैं।"