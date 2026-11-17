ली की ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को APEC शिखर सम्मेलन के दौरान अपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं।

माना जा रहा है कि वे दोनों AI से जुड़े खतरों पर चर्चा करेंगे। यह तनाव तब और बढ़ गया है, जब हाल ही में मौजूदा CEO जेंसेन हुआंग को विवादों का सामना करना पड़ा था, जिससे अमेरिकी निर्यात नियमों के चलते चिप तक पहुंच को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। ये सब अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की उस चेतावनी से भी मिलता-जुलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि AI निवेश में डगमगाता भरोसा भविष्य में बड़ी आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है।