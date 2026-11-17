AI अपनाने से मुनाफा नहीं बढ़ रहा, बाइडू के CEO ने दी चेतावनी
बाइडू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रॉबिन ली का कहना है कि भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आजकल हर जगह है, लेकिन इससे ज्यादा कंपनियों की कमाई बढ़ नहीं रही है।
शेनझेन में एक पैनल में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सभी AI के क्षेत्र में बड़ी चीजें बनाने की होड़ में लगे हैं, लेकिन इससे कंपनियों का मुनाफा ज्यादा नहीं बढ़ा है।
ली ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो AI के 'बुलबुला' होने की आशंका हकीकत बन सकती है।"
शी और ट्रंप AI पर करेंगे बातचीत
ली की ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को APEC शिखर सम्मेलन के दौरान अपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं।
माना जा रहा है कि वे दोनों AI से जुड़े खतरों पर चर्चा करेंगे। यह तनाव तब और बढ़ गया है, जब हाल ही में मौजूदा CEO जेंसेन हुआंग को विवादों का सामना करना पड़ा था, जिससे अमेरिकी निर्यात नियमों के चलते चिप तक पहुंच को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। ये सब अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की उस चेतावनी से भी मिलता-जुलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि AI निवेश में डगमगाता भरोसा भविष्य में बड़ी आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है।