एक्सिस फाइनेंस ने फटाफट लोन देने के लिए लॉन्च किया दृष्टि प्लेटफॉर्म

'दृष्टि' प्लेटफॉर्म डाटा-आधारित वर्कफ्लो और स्कोरकार्ड का इस्तेमाल करके रियल-टाइम में क्रेडिट असेसमेंट करता है।

इसका मतलब है कि उधार लेने वालों को जल्दी फैसला मिलेगा और लोन लेने का उनका सफर आसान हो जाएगा। एक्सिस फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) साईं गिरिधर ने बताया कि इसका मकसद इस पूरी प्रक्रिया में स्मार्ट एनालिटिक्स और तेजी लाना है, ताकि हर बार एक जैसा और सही फैसला लिया जा सके।

इसके अलावा, पिछले एक साल में ABC स्कोरकार्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित गुणवत्ता जांच जैसे नए टूल्स भी जोड़े गए हैं। इन सभी का मकसद ग्राहकों के साथ बातचीत को साफ-सुथरा और ईमानदार बनाए रखना है।