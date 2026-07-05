एक्सिस बैंक की पहली तिमाही में लोन और जमा में जबरदस्त उछाल

टर्म डिपॉजिट में 22.8 फीसदी की बढ़त

आंकड़ों को देखें तो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) जमा में 11.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ी गिरावट आई। इसके उलट, टर्म डिपॉजिट में सालाना आधार पर 22.8 फीसदी की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है।

इन सभी गतिविधियों के बावजूद एक्सिस बैंक के शेयर काफी हद तक स्थिर बने हुए हैं। पिछले एक साल में शेयरों में करीब 15 फीसदी का इजाफा हुआ है और शुक्रवार (3 जुलाई) को ये 1,342.50 रुपये पर बंद हुए। निवेशकों को उम्मीद है कि बैंक की यह रफ्तार आगे भी कायम रहेगी।