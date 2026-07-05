एक्सिस बैंक की पहली तिमाही में लोन और जमा में जबरदस्त उछाल
एक्सिस बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) के नतीजे घोषित किए हैं और आंकड़े काफी मजबूत दिख रहे हैं।
30 जून तक बैंक का कुल ऋण 12.73 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 19 फीसदी ज्यादा है।
दूसरी तरफ, कुल जमा भी बढ़कर 13.73 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 18 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। तिमाही आधार पर भी बैंक के लोन और जमा दोनों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।
टर्म डिपॉजिट में 22.8 फीसदी की बढ़त
आंकड़ों को देखें तो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) जमा में 11.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ी गिरावट आई। इसके उलट, टर्म डिपॉजिट में सालाना आधार पर 22.8 फीसदी की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है।
इन सभी गतिविधियों के बावजूद एक्सिस बैंक के शेयर काफी हद तक स्थिर बने हुए हैं। पिछले एक साल में शेयरों में करीब 15 फीसदी का इजाफा हुआ है और शुक्रवार (3 जुलाई) को ये 1,342.50 रुपये पर बंद हुए। निवेशकों को उम्मीद है कि बैंक की यह रफ्तार आगे भी कायम रहेगी।