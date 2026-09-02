एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया UPI लिमिट मैनेजमेंट फीचर, जानिए क्या होगा फायदा

यह सुविधा शुरुआत में यूजर्स के एक छोटे समूह के लिए शुरू की गई है और बाद में इसे ज्यादा लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसे आप ऐप के कंट्रोल सेंटर में जाकर 'क्विक लिंक्स' विकल्प पर क्लिक कर 'सेफ्टी सेंटर' में जाने के बाद 'UPI मॉड्यूल' में पा सकते हैं। यहां कोई भी बदलाव करने के लिए एमपिन और OTP वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा।

कम लिमिट तय करने से गलती से या अनधिकृत खर्च की चिंता कम हो जाएगी। ये कंट्रोल आपके एक्सिस बैंक खाते से जुड़े सभी UPI ऐप्स पर एक समान काम करेंगे, जिससे आप हर जगह अपने खर्च पर निगरानी रख पाएंगे।